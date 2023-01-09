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Почти 30 тысяч противопожарных мероприятий провели в Москве на каникулах

Евгений Белоусов
Город
Почти 30 тысяч противопожарных мероприятий провели в Москве на каникулах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 29 тысяч профилактических мероприятий по пожарной безопасности состоялись на новогодних каникулах в Москве. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

— Сотрудники ГУ МЧС России по Москве по обеспечению пожарной безопасности совместно со специалистами департамента ГОЧС и ПБ и добровольцами были ежедневно задействованы в проведении профилактической работы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за каникулы было проведено 29 456 профилактических мероприятий. Москвичам и гостям города сотрудники ведомства разъяснили правила и общие требования пожарной безопасности, говорится на сайте МЧС.

До этого стало известно, что в Рождественскую ночь пожарную безопасность в рамках рождественских служб в столице обеспечивали более 700 пожарных, спасателей и добровольцев. Под особый контроль взяли около 500 храмов и церквей Москвы.

В настоящее время городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В городе был усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.

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