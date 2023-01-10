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Жителей Москвы предупредили о гололедице и сильном ветре 10 января

Егор Провоторов

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Жителей Москвы предупредили о гололедице и сильном ветре 10 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде снега и гололедица ожидают жителей столичного региона в предстоящий вторник, 10 января. Об этом сообщили специалисты российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в пределах от 9 до 11 градусов ниже нуля. В ночное время суток столбики термометров опустятся до –13 градусов. В Подмосковье днем ожидается до 14 градусов со знаком «минус», а ночью — до 16 градусов мороза.

Также синоптики спрогнозировали юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 764 миллиметра ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что порывы ветра до 15 метров в секунду и метели ожидаются в столичном регионе в среду, 11 января.

Накануне синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, температурные показатели не будут больше опускаться ниже минус 10 градусов.

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