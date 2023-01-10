Психолог рассказал, как правильно высказать критическое замечание

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Психолог Роман Сухинин рассказал, как правильно и тактично указать человеку на его недостатки.

По словам эксперта, начинать разговор нужно с хороших слов. Перед тем, как высказывать критическое замечание, скажите о хороших моментах: сторонах характера, поступках, умениях. Чтобы человек понял, что вы его цените и уважаете. И уже после этого можно аккуратно подводить разговор к его недочетам.

При разговоре с коллегой можно ненавязчиво предложить человеку способ решения проблемы, подсказать, как и что изменить. В этом случае это будет выглядеть как дружеский совет, а не прямая критика. Если грамотно выстроить диалог, то можно избежать давления и не испортить отношения с собеседником, передает aif.ru.

Что делать, если вы столкнулись с критикой на работе, и как на нее правильно отвечать, рассказала бизнес-коуч Катерина Акман.