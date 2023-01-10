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Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств пожара в Егорьевске

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств пожара в Егорьевске
Фото: Пресс-служба МЧС по Московской области

Подмосковная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели двух человек при пожаре в Егорьевске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 10 января.

По ее словам, ведомство контролирует ход и результаты расследования, проводимые сотрудниками Следственного комитета.

Пожар, о котором идет речь, произошел в подмосковном городе Егорьевск. Загорелся частный деревянный дом № 11 по улице Конина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Огонь распространился на площади 170 квадратных метров. Для тушения были привлечены 20 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники.

После ликвидации огня на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших: пятилетнего ребенка и 42-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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