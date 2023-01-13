Никита Михалков остается в отделении реанимации

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский режиссер Никита Михалков все еще остается в отделении реанимации. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в больнице.

— Он в реанимации, — сказал источник из медицинского учреждения в разговоре с РИА Новости.

Сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появились в средствах массовой информации 5 января. Как утверждалось в публикациях, состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. Он был перевезен в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

При этом супруга режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее муж отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что режиссер был доставлен в медучреждение с гриппом.

Сам же кинематографист впервые вышел на связь 10 января и поблагодарил всех, кто беспокоился о нем в эти дни. Он также призвал доверять только проверенным источникам, если речь идет о состоянии его здоровья. 12 января российский дирижер Юрий Башмет рассказал, что Михалков пошел на поправку.