Специалисты не выявили незаконную вырубку деревьев на природных территориях Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные специалисты не обнаружили фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на природных территориях города в предновогодний период. Об этом в субботу, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, в декабре была организована профилактическая акция «Ель». Ее главной целью служит пресечение попыток незаконной вырубки деревьев.

— В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов, — сказал Бирюков.

По словам заместителя мэра, незаконную вырубку удалось предотвратить благодаря принятым комплексным превентивным мерам.

В декабре на природных территориях столицы усилили патрулирование, чтобы предотвратить незаконную вырубку елей. Тогда Петр Бирюков предупредил, что за незаконную вырубку деревьев законом предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.