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Специалисты не выявили незаконную вырубку деревьев на природных территориях Москвы

Александр Афонин
Город
Специалисты не выявили незаконную вырубку деревьев на природных территориях Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные специалисты не обнаружили фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на природных территориях города в предновогодний период. Об этом в субботу, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, в декабре была организована профилактическая акция «Ель». Ее главной целью служит пресечение попыток незаконной вырубки деревьев.

— В рамках мероприятия усилили контроль на природных территориях, организовали их патрулирование силами инспекторов Мосприроды, которые совместно с правоохранительными органами провели более 460 рейдов, — сказал Бирюков.

По словам заместителя мэра, незаконную вырубку удалось предотвратить благодаря принятым комплексным превентивным мерам.

В декабре на природных территориях столицы усилили патрулирование, чтобы предотвратить незаконную вырубку елей. Тогда Петр Бирюков предупредил, что за незаконную вырубку деревьев законом предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.

Петр Бирюков Деревья Москва
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