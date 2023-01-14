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Сотрудники офисов «Мои документы» провели более 1,4 тысячи видеоконсультаций в 2022 году

Александр Афонин
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Сотрудники офисов «Мои документы» провели более 1,4 тысячи видеоконсультаций в 2022 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники офисов «Мои документы» в 2022 году провели более 1,4 тысячи видеоконсультаций, что в 3,5 раза больше результатов 2021 года, когда их провели около 400 раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 14 января.

— Сотрудники центров госуслуг провели уже более 1,8 тысячи видеоконсультаций. Эта возможность появилась в феврале 2021 года. В том же году ею воспользовались около 400 раз. В 2022-м онлайн-консультации стали популярнее в 3,5 раза: специалисты офисов «Мои документы» провели их более 1,4 тысячи раз, — говорится в сообщении.

С помощью видеоконсультаций москвичи могут задать вопросы о более чем 200 услугах «Моих документов». Например, специалисты могут рассказать о порядке получения свидетельства о рождении, оформлении пенсии, регистрации недвижимости и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что более 180 тысяч москвичей обратились в седьмой флагманский офис «Мои документы» с начала его работы. Чаще всего заявители интересовались услугой по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства.

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