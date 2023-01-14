Дептранс рассказал о ходе работ в тоннеле на закрытом участке Замоскворецкой линии

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москва, метро Царицыно Карта всех событий

Продолжается активная работа по обустройству тоннеля на закрытом участке Замоскворецкой линии метро от станции «Царицыно» до «Кантемировской». Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Этот участок зеленой линии построили около 40 лет назад в сложных и обводненных грунтах — сейчас его нужно реконструировать: перестроить и усилить несущие конструкции и восстановить гидроизоляцию, — говорится в сообщении.

Специалисты, как уточняется, ведут работы в круглосуточном режиме. На данном этапе они модернизируют стены тоннеля специальными бетонными смесями и проводят земляные работы. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что в ходе работ применяются самые надежные технологии.

В декабре 2022 года стало известно, что ремонтные работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метрополитена между станциями «Автозаводская» и «Орехово» завершатся 1 мая 2023 года.

Между закрытыми станциями на данный момент курсируют бесплатные автобусы КМ. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».