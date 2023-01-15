Инфекционист сообщил, что каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Каждая новая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей, но при этом не будет усиливать тяжесть течения заболевания. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Каждая новая мутация коронавируса будет гораздо более заразной, чем предыдущая. Но самое главное, что вирус не становится более патогенным. Это эволюция вируса, ему не выгодно убивать своего хозяина, — цитирует медика ТАСС.

Усовершенствование вакцины от COVID-19, в том числе и против нового штамма «кракен», может занять несколько месяцев. Об этом 13 января сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

До этого врач-иммунолог Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о неожиданном симптоме «кракена» и о том, как отличить его от других респираторных заболеваний.

В свою очередь главный врач Домодедовской центральной городской больницы и эксперт по вакцинации Андрей Осипов заявил, что не стоит опасаться нового штамма.