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Инфекционист сообщил, что каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист сообщил, что каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Каждая новая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей, но при этом не будет усиливать тяжесть течения заболевания. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Каждая новая мутация коронавируса будет гораздо более заразной, чем предыдущая. Но самое главное, что вирус не становится более патогенным. Это эволюция вируса, ему не выгодно убивать своего хозяина, — цитирует медика ТАСС.

Усовершенствование вакцины от COVID-19, в том числе и против нового штамма «кракен», может занять несколько месяцев. Об этом 13 января сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

До этого врач-иммунолог Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о неожиданном симптоме «кракена» и о том, как отличить его от других респираторных заболеваний.

В свою очередь главный врач Домодедовской центральной городской больницы и эксперт по вакцинации Андрей Осипов заявил, что не стоит опасаться нового штамма.

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