Журналисты узнали, кому достанется многомиллионное наследство Чуриковой
Актриса Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице после продолжительной болезни. Точный диагноз родственники не называют.
Журналисты узнали, что артистка оставила большое наследство. Оказывается, знаменитость владела немалой долей недвижимости. В собственности у Чуриковой огромный загородный дом и большая квартира в Москве. Недвижимость оценивается более чем в 350 миллионов рублей.
По закону все имущество делят поровну между собой ближайшие родственники артистки. Это ее супруг, режиссер Глеб Панфилов, и их единственный сын, продюсер Иван Панфилов.
При этом 50 процентов всего имущества принадлежит вдовцу, и только вторая половина подлежит разделу с наследником. Судиться отец и сын ради увеличения доли в наследстве не будут, сообщает портал «Дни.ру».
Свою роскошную дачу Чурикова рассекретила только два года назад. Она пригласила к себе съемочную группу Первого канала. Дом строился почти 10 лет, а внутренняя отделка поражала воображение. Три этажа загородного коттеджа наполнены антиквариатом и роскошной мебелью.
Источник в здравоохранении сообщил, что актриса Инна Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.
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