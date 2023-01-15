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Журналисты узнали, кому достанется многомиллионное наследство Чуриковой

Юлия Курганова
Общество
Журналисты узнали, кому достанется многомиллионное наследство Чуриковой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице после продолжительной болезни. Точный диагноз родственники не называют.

Журналисты узнали, что артистка оставила большое наследство. Оказывается, знаменитость владела немалой долей недвижимости. В собственности у Чуриковой огромный загородный дом и большая квартира в Москве. Недвижимость оценивается более чем в 350 миллионов рублей.

По закону все имущество делят поровну между собой ближайшие родственники артистки. Это ее супруг, режиссер Глеб Панфилов, и их единственный сын, продюсер Иван Панфилов.

При этом 50 процентов всего имущества принадлежит вдовцу, и только вторая половина подлежит разделу с наследником. Судиться отец и сын ради увеличения доли в наследстве не будут, сообщает портал «Дни.ру».

Свою роскошную дачу Чурикова рассекретила только два года назад. Она пригласила к себе съемочную группу Первого канала. Дом строился почти 10 лет, а внутренняя отделка поражала воображение. Три этажа загородного коттеджа наполнены антиквариатом и роскошной мебелью.

2017 год / Фото: Александр Щербак / ТАСС
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2017 год / Фото: Александр Щербак / ТАСС
Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым, 2009 год / Фото: РИА Новости
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Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым, 2009 год / Фото: РИА Новости
Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год / Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС
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Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год / Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС
Инна Чурикова во время примерки костюма Гертруды для шекспировской трагедии «Гамлет», 1986 год / Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС
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Инна Чурикова во время примерки костюма Гертруды для шекспировской трагедии «Гамлет», 1986 год / Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС
Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком «Сорри», 1997 год / Фото: РИА Новости
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Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком «Сорри», 1997 год / Фото: РИА Новости
Инна Чурикова во время фестиваля «Черешневый лес» в Москве, 2013 год / Фото: РИА Новости
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Инна Чурикова во время фестиваля «Черешневый лес» в Москве, 2013 год / Фото: РИА Новости
Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля «Аудиенция» в Театре Наций, 2017 год / Фото: РИА Новости
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Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля «Аудиенция» в Театре Наций, 2017 год / Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Морозко», 1964 год / Фото: РИА Новости
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Кадр из фильма «Морозко», 1964 год / Фото: РИА Новости
Инна Чурикова в гримерной перед началом спектакля в Ленкоме, 1975 год / Фото: РИА Новости
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Инна Чурикова в гримерной перед началом спектакля в Ленкоме, 1975 год / Фото: РИА Новости
Кадр из кинофильма «Прошу слова». Киностудия «Ленфильм», 1976 год / Фото: РИА Новости
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Кадр из кинофильма «Прошу слова». Киностудия «Ленфильм», 1976 год / Фото: РИА Новости

Источник в здравоохранении сообщил, что актриса Инна Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.

Она играла на сцене «Ленкома» 45 лет, какими были жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».

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