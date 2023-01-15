Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная»

Юлия Курганова
Общество
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Представительница РФ Анна Линникова выбыла из борьбы за титул «Мисс Вселенная», которая происходит в США, в Новом Орлеане.

Из 86 участниц конкурса в топ-16 полуфинала вышли представительницы из Соединенных Штатов, Колумбии, Лаоса, Гаити, Венесуэлы, Кюрасао, Испании, Португалии, Пуэрто-Рико, Тринидада и Тобаго, Австралии, Доминиканской Республики, ЮАР, Канады, Перу и Индии.

Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, которая выиграла конкурс «Мисс Россия — 2022». Вместе с ней из борьбы за титул «Мисс Вселенная» выбыла украинка Виктория Апанасенко, передает РИА Новости.

12 января Линникова прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная — 2022». Она вышла на сцену в платье, расшитом 50 тысячами камней. Отмечается, что в данном наряде дизайнеры попытались отразить богатую историю нашей страны.

Линникова является студенткой второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. В число хобби красавицы входят шитье и изучение французского языка.

Оренбург Конкурсы красоты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте