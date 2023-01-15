Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Представительница РФ Анна Линникова выбыла из борьбы за титул «Мисс Вселенная», которая происходит в США, в Новом Орлеане.

Из 86 участниц конкурса в топ-16 полуфинала вышли представительницы из Соединенных Штатов, Колумбии, Лаоса, Гаити, Венесуэлы, Кюрасао, Испании, Португалии, Пуэрто-Рико, Тринидада и Тобаго, Австралии, Доминиканской Республики, ЮАР, Канады, Перу и Индии.

Россию представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга, которая выиграла конкурс «Мисс Россия — 2022». Вместе с ней из борьбы за титул «Мисс Вселенная» выбыла украинка Виктория Апанасенко, передает РИА Новости.

12 января Линникова прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная — 2022». Она вышла на сцену в платье, расшитом 50 тысячами камней. Отмечается, что в данном наряде дизайнеры попытались отразить богатую историю нашей страны.

Линникова является студенткой второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. В число хобби красавицы входят шитье и изучение французского языка.