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Сын Чуриковой не успел проститься с матерью

Евгений Белоусов
Общество
Сын Чуриковой не успел проститься с матерью
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сын народной артистки СССР Инны Чуриковой Иван так и не успел попрощаться с матерью перед ее смертью. Об этом в воскресенье, 15 января, рассказал Марк Варшавер, директор театра «Ленком», на сцене которого играла актриса.

— Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны — Ивану. Он только что прилетел в Москву, буквально выходил из самолета. Он недавно прилетал на Новый год. Но потом вернулся в Лондон, наверное, по делам. Постоянно был на связи, — заявил он.

По словам директора «Ленкома», сын актрисы вскоре вернулся в Москву и сразу же из аэропорта поехал в больницу, однако застать в живых Чурикову он уже не успел. Варшавер отметил, что актрису с сыном связывали очень теплые и близкие отношения, передает «Московский комсомолец».

2017 год / Фото: Александр Щербак / ТАСС
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2017 год / Фото: Александр Щербак / ТАСС
Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым, 2009 год / Фото: РИА Новости
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Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым, 2009 год / Фото: РИА Новости
Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год / Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС
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Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год / Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС
Инна Чурикова во время примерки костюма Гертруды для шекспировской трагедии «Гамлет», 1986 год / Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС
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Инна Чурикова во время примерки костюма Гертруды для шекспировской трагедии «Гамлет», 1986 год / Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС
Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком «Сорри», 1997 год / Фото: РИА Новости
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Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком «Сорри», 1997 год / Фото: РИА Новости
Инна Чурикова во время фестиваля «Черешневый лес» в Москве, 2013 год / Фото: РИА Новости
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Инна Чурикова во время фестиваля «Черешневый лес» в Москве, 2013 год / Фото: РИА Новости
Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля «Аудиенция» в Театре Наций, 2017 год / Фото: РИА Новости
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Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля «Аудиенция» в Театре Наций, 2017 год / Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Морозко», 1964 год / Фото: РИА Новости
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Кадр из фильма «Морозко», 1964 год / Фото: РИА Новости
Инна Чурикова в гримерной перед началом спектакля в Ленкоме, 1975 год / Фото: РИА Новости
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Инна Чурикова в гримерной перед началом спектакля в Ленкоме, 1975 год / Фото: РИА Новости
Кадр из кинофильма «Прошу слова». Киностудия «Ленфильм», 1976 год / Фото: РИА Новости
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Кадр из кинофильма «Прошу слова». Киностудия «Ленфильм», 1976 год / Фото: РИА Новости

До этого стало известно, что Чурикова владела немалой долей недвижимости. В собственности у актрисы были огромный загородный дом и большая квартира в Москве. Недвижимость оценивается более чем в 350 миллионов рублей.

Источник в здравоохранении сообщил, что актриса Инна Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. О том, какими были жизнь и карьера артистки, — в материале «Вечерней Москвы».

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