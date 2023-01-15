Сын Чуриковой не успел проститься с матерью
Сын народной артистки СССР Инны Чуриковой Иван так и не успел попрощаться с матерью перед ее смертью. Об этом в воскресенье, 15 января, рассказал Марк Варшавер, директор театра «Ленком», на сцене которого играла актриса.
— Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны — Ивану. Он только что прилетел в Москву, буквально выходил из самолета. Он недавно прилетал на Новый год. Но потом вернулся в Лондон, наверное, по делам. Постоянно был на связи, — заявил он.
По словам директора «Ленкома», сын актрисы вскоре вернулся в Москву и сразу же из аэропорта поехал в больницу, однако застать в живых Чурикову он уже не успел. Варшавер отметил, что актрису с сыном связывали очень теплые и близкие отношения, передает «Московский комсомолец».
До этого стало известно, что Чурикова владела немалой долей недвижимости. В собственности у актрисы были огромный загородный дом и большая квартира в Москве. Недвижимость оценивается более чем в 350 миллионов рублей.
Источник в здравоохранении сообщил, что актриса Инна Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.
Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. О том, какими были жизнь и карьера артистки, — в материале «Вечерней Москвы».