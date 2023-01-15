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Россиянка из разбившегося в Непале самолета была беременной

Евгений Белоусов
Происшествия
Россиянка из разбившегося в Непале самолета была беременной
Фото: moscow-live

Московская блогерша Елена Бандуро, находившаяся на борту разбившегося в Непале самолета, была беременна. Об этом в воскресенье, 15 января, рассказала ее сестра Ксения.

— Лена была беременна. На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания, — заявила она.

По словам сестры погибшей, у Бандуро должна была родиться девочка. Всего за несколько часов до ЧП она отправляла сестре свои снимки и сообщения, в которых говорила, что идет на посадку, передает «КП».

Крушение самолета ATR 72 произошло утром 15 января. Авиалайнер упал между старым и международным аэропортами в Покхаре. На борту находилось 72 человека. Позже появлялись сообщения о выживших, однако их вскоре опроверг представитель авиакомпании.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему могла произойти авиакатастрофа. По его словам, проанализировав видеозапись крушения самолета в Непале, можно говорить о нескольких версиях произошедшего.

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