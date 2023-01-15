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Стали известны место и дата церемонии прощания с Инной Чуриковой

Евгений Белоусов
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Стали известны место и дата церемонии прощания с Инной Чуриковой
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя 17 января. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе театра «Ленком», на сцене которого актриса играла до последних лет жизни.

— По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет, — говорится в сообщении.

До этого директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что сын Чуриковой Иван так и не успел попрощаться с матерью перед ее смертью.

Источник в здравоохранении сообщил, что Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. О том, какими были жизнь и карьера артистки, — в материале «Вечерней Москвы».

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