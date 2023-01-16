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Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета в Непале

Александр Афонин
Происшествия
Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета в Непале
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В процессе спасательной операции, которая проводилась на месте крушения пассажирского самолета ATR 72, спасатели обнаружили оба черных ящика. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил агентству Bloomberg глава Управления гражданской авиации Непала Санджай Кумар.

По его словам, находки были переданы следственной группе, которая проведет дальнейшую проверку информации. На данный момент судмедэксперты заняты опознанием тел погибших пассажиров и членов экипажа.

Крушение самолета ATR 72 произошло накануне утром в Непале. Судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. На его борту находилось 72 человека. Инцидент привел к гибели всех находящихся на борту людей, в том числе четырех россиян.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста по безопасности полетов Александра Романова, почему могла произойти авиакатастрофа. По его словам, проанализировав видеозапись крушения самолета в Непале, можно говорить о нескольких версиях произошедшего.

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