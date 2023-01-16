Погибшую при крушении самолета в Непале россиянку опознали

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Специалисты опознали тело одной из гражданок России, которая погибла в результате крушения пассажирского самолета ATR 72 в Непале. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Катманду в понедельник, 16 января.

— Опознано тело одной россиянки. Посольство не принимало участия в опознании. Но знакомый погибшей россиянки, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее, — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты продолжают опознание остальных тел россиян. Посольство России совместно с семьями погибших прорабатывают вопросы вывоза тел, передает РИА Новости.

Крушение самолета ATR 72 произошло утром 15 января. Воздушное судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека, в том числе четыре россиянина.

Позже Управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров самолета ATR 72. Согласно представленным данным, на борту среди россиян находились Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста по безопасности полетов Александра Романова, почему могла произойти авиакатастрофа. По его словам, проанализировав видеозапись крушения самолета в Непале, можно говорить о нескольких версиях произошедшего.