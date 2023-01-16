Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 12-й квартал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 16 января, открыл новый участок Московского скоростного диаметра (МСД), который протянулся от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

— Московский скоростной диаметр на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую строят федеральные строители, — и эта трасса должна к сентябрю уже подойти к Москве. Мы, в свою очередь, Московский скоростной диаметр должны вывести на эту трассу, — сказал он во время открытия.

Глава города добавил, что открывшийся участок стал основным из планируемых трех. Два остальных введут в эксплуатацию в сентябре. Благодаря этому, МСД соединит петербургскую и нижегородскую трассы, передает ТАСС.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в скором времени специалисты завершат строительство южного участка МСД, Южной рокады и Северного дублера Кутузовского проспекта. Мэр столицы отметил, что по окончании работ создание нового дорожного каркаса города будет в основном завершено.