Путин назвал отказ от прекращения огня в Рождество примером лицемерия Украины

Фото: Администрация президента РФ

Отказ от прекращения огня в православное Рождество является примером лицемерной политики Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 16 января.

— Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники, — говорится в сообщении.

В качестве примера глава государства привел ситуацию, произошедшую перед Рождеством, когда Украина отказалась прекратить огонь на время праздника. Также лидеры обсудили обмен пленными между Россией и Украиной и реализацию сделки о вывозе украинского зерна из черноморских портов, говорится в Telegram-канале Кремля.

5 января Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложение России. По его мнению, Москва якобы хотела объявить перемирие, чтобы затем атаковать ВСУ «с новой силой».