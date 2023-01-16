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СМИ: Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату

Лейла Алиева
Общество
СМИ: Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российского режиссера Никиту Михалкова перевели в обычную палату из реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 16 января.

По данным СМИ, состояние здоровья кинематографиста оценивается как удовлетворительное, а температура и давление уже нормализовались. В связи с этим специалисты решили перевести Михалкова в отделении ревматологии.

При этом у режиссера сохраняются кашель и жесткое дыхание, все отделы легких еще поражены, передает Telegram-канал Mash.

Сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появились в средствах массовой информации 5 января. Его состояние тогда оценивалось как тяжелое. Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. Он был перевезен в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Сам же кинематографист впервые вышел на связь 10 января и поблагодарил всех, кто беспокоился о нем в эти дни. Он также призвал доверять только проверенным источникам, если речь идет о состоянии его здоровья. 12 января российский дирижер Юрий Башмет рассказал, что Михалков пошел на поправку.

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