Московский зоопарк рассказал, как любит отдыхать Диксон

Фото: Пресс-служба зоосада

Медведь Диксон редко скучает и легко может найти себе новое развлечение, даже если это — простая ветка. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Диксон легко может занять себя хоть одной сосновой веткой: он с удовольствием играет с ней, обнюхивает и грызет, — заявила она.

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По словам Акуловой, со временем запаховое обогащение среды обитания Диксона будет пополняться, и скоро мишка сможет взаимодействовать с более сложными предметами.

До этого Акулова рассказала, что за весом спасенного медведя Диксона внимательно следят диетологи Московского зоопарка, не забывая устраивать ему разгрузочные дни.

15 декабря медведь Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер. Для животного это был первый естественный снег в зоопарке, и медведь смог вдоволь в нем поваляться.

Как рассказала Акулова, Диксон все еще остается подростком, хотя очевидные признаки взросления у него есть. Так, чем старше медведь становится, тем больше он прибавляет в весе.