Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сумел противостоять давлению, которое западные страны оказывали на государство. Такое мнение высказал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times.

— Отказ России преклонить колено и ее восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей, — заявил он.

По мнению Риттера, НАТО использует украинцев для ведения прокси-войны с Россией, тренируя украинских солдат и снабжая их военной техникой. Также западные страны попытались ослабить Россию санкциями, однако это ни к чему не привело.

Сейчас США теряют возможности доминировать в мировой политике, на смену этому приходит многополярность, утверждает офицер разведки.

Украину насильно пытаются сделать союзником государств Европейского союза. Такое мнение 20 декабря высказал президент входящей в ЕС Хорватии Зоран Миланович. По его словам, поведение остальных политиков Евросоюза тоже возмущает его. Он даже назвал дипломатов ЕС «слепоглухими дураками». Кроме того, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен никто не избирал на данную должность, добавил он.

Даже после завершения украинского конфликта отношения между РФ и Западом не будут восстановлены. Такое мнение высказал 15 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.