Кадыров назвал конфликт на Украине третьей мировой войной

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Конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил в понедельник, 16 января, глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в конфликте, — это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства. Если мы будем называть эти государства мировым сообществом, то можно сказать, что это третья мировая война, — заявил он.

По словам Кадырова, конфликт обходят стороной другие крупные государства: Китай, Индия и Пакистан. Однако участвующая в конфликте Европа оказалась погружена в митинги и кризис, пока Россия продолжает спокойно вести спецоперацию, передает слова главы Чечни РИА Новости.

22 декабря прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Политик отметил, что в настоящее время на Россию оказывают давление ее соперники. Кадыров подчеркнул, что подобное отношение к стране с их стороны заставляет его лишь удвоить усилия по ее защите. Он также добавил, что вручение подобной награды является для него большой честью.

Также Кадыров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нужно будет судить в столице Чечни — городе Грозном, когда его «вытащат из бункера».