Reuters: Разбившимся в Непале самолетом управляла вдова пилота, погибшего 16 лет назад

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Вторым пилотом самолета, который разбился в Непале, оказалась вдова погибшего в авиакатастрофе в 2006 году пилота. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines Сударшан Бартаул.

— Ее муж Дипак Похрел погиб в 2006 году в результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Джумле. Она обучалась пилотированию на деньги, которые получила по страховке после смерти мужа, — рассказал он.

Женщине-пилоту Анджу Хативада было 44 года, за штурвалом воздушного судна суммарно она провела свыше 6,4 тысячи часов.

Крушение самолета ATR 72 произошло утром 15 января. Воздушное судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека, в том числе четыре россиянина.

Позже Управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров самолета ATR 72. Согласно представленным данным, на борту были россияне Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста по безопасности полетов Александра Романова, почему могла произойти авиакатастрофа. По его словам, проанализировав видеозапись крушения самолета в Непале, можно говорить о нескольких версиях произошедшего.