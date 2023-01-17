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Подросток пострадал после неудачного запуска фейерверка на востоке Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток пострадал после неудачного запуска фейерверка на востоке Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Пострадавший в результате взрыва пиротехнического изделия мальчик рассказал, что салют он нашел на улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 17 января.

По ее словам, мальчик рассказал об этом после госпитализации.

— Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 16 января, во дворе жилого дома, расположенного на Щелковском шоссе. Пострадавший 13-летний мальчик гулял с друзьями без сопровождения взрослых. Дети баловались с салютом. В результате взрыва пиротехнического изделия школьник получил травму.

Восточный административный округ (ВАО) Проверки Москва Дети Прокуратура
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