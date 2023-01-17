«Близкая к рекорду температура»: Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду на Крещение

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В столице на Крещение, 19 января, ожидается приход теплых воздушных масс из Алжира, благодаря чему воздух прогреется до пяти градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 17 января.

— Максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила минус 32 градуса, самая высокая температура была в 2007 году — плюс 6,3 градуса. В этом году рекорда не ждем, но, конечно, температура высокая, близкая к рекорду, — сказал он.

По словам синоптика, температура воздуха в столице днем будет варьироваться от трех до пяти градусов выше нуля. В ночные часы температура опустится до значений плюс один–три градуса. Подобное потепление обусловлено приходом теплых воздушных потоков из Алжира, передает РИА Новости.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что 19 января температура воздуха в Москве будет существенно выше климатической нормы. Она также подтвердила, что в этот день температурный рекорд будет практически побит.