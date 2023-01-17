Мужчина поджег квартиру соседки на северо-востоке столицы из-за жалобы в полицию

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Житель северо-востока столицы поджег квартиру своей соседки за то, что пенсионерка вызвала к нему наряд полиции. Об этом стало известно во вторник, 17 января.

Пожилая жительница района Лианозово была недовольна тем, что в квартире соседа громко играет музыка, и позвонила в правоохранительные органы. После разговора с полицейскими мужчина уменьшил громкость и затаил обиду на пенсионерку.

После того как сотрудники МВД ушли, мужчина поджег дверь квартиры 80-летней москвички. Прибывшие пожарные огонь потушили. В результате инцидента пострадала только дверь.

Вскоре злоумышленника вычислили и задержали. Им оказался 40-летний сосед пенсионерки, который любил слушать музыку. В момент поимки он находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», сообщил Telegram-канал SHOT.

Другой поджог произошел на улице Демьяна Бедного в столице. Злоумышленник разлил растворитель по входной двери жилой квартиры и поджег ее, из-за чего огонь распространился по квартире. В момент происшествия внутри находились женщина и ее малолетний сын. Оба пострадавших были госпитализированы. Преступника нашли и арестовали.