Дело бывших сотрудников авиакомпании S7 о взяточничестве передано в суд

Фото: пресс-служба суда

Завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшими сотрудниками авиакомпании S7. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 17 января.

По ее словам, заместитель генерального директора S7, а также ведущий пилот-инструктор и летный директор замешаны в коммерческом подкупе и в посредничестве при нем. Также последний причастен к мошенничеству, а его знакомая — в покушении на дачу взятки.

Так, в 2021 году летный директор получил взятку в размере 1,5 миллиона рублей. За эту сумму он и генеральный директор поспособствовали гражданину устроится на должность второго пилота.

Вскоре после этого летного директора задержали сотрудники ФСБ. В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 2020 года он обещал своей знакомой за 350 тысяч рублей решить проблемы с медицинской комиссией для ее сына. Таким образом, подросток должен был получить заключение о годности к обучению на пилота. Однако, получив деньги, мужчина просто оставил их себе.

— В ближайшее время дело передадут в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

Также во вторник, 17 января, Басманный суд приговорил бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Куликова за взяточничество на шесть лет колонии строгого режима.