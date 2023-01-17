Россиянам посоветовали, как сэкономить до 60 процентов при покупке туров в Турцию

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Контрактные цены на летние путевки в Турцию в этом году выше примерно на 30 процентов, чем в прошлом, но у туристов еще есть возможность сэкономить. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты объясняют, что многие путешественники опасаются бронировать туры со значительной глубиной из-за непредсказуемости ситуации с ограничениями и перелетами.

Однако, несмотря на фактически беспроцентную рассрочку, акции раннего бронирования к январю 2023 года показывают гораздо более скромные результаты по сравнению с допандемийным периодом. Кроме того, еще не выставлены все полетные программы — как из Москвы, так и из регионов.

В настоящий период туроператоры по раннему бронированию оперируют 15–18 городами вылета, однако ожидается, что скоро это количество будет расти. Благодаря этому у туристов пока есть возможность сэкономить, купив тур по раннему бронированию со скидками 40–60 процентов, говорится на сайте АТОР.

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