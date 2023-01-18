Лисы начали чаще появляться в Москве из-за брачного периода

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Лисы стали чаще появляться в Москве из-за начавшегося у них брачного периода. Об этом рассказал глава отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, сотрудникам детсадов, школ и медицинских учреждений рекомендуется быть внимательней в этот период и не дать животным заселиться в укромных местах.

— Сейчас мы фиксируем увеличение количества обращений по поводу того, что на городской территории стали чаще видеть лисиц. Это связано с тем, что у лис в конце января — феврале идет брачный период и они много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару и заодно присматривают жилье для выведения потомства, — добавил Бурмистров.

Он также напомнил, что к лисам нельзя подходить близко. Также не стоит пытаться погладить или покормить дикое животное, передает РИА Новости.

До этого горожан пригласили принять участие в зимнем учете водоплавающих птиц в столичных парках.

В конце декабря 2022 года масштабный эколого-просветительский проект «Зимняя перепись животных» стартовал в Москве. По следам зверей и птиц специалисты будут устанавливать видовое разнообразие на природных территориях столицы. Учет будет вестись в течение всей зимы. Кроме того, для всех москвичей запустят акцию по учету зимующих птиц на кормушках, в ходе которой горожане научатся вести наблюдение за пернатыми.