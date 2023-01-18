Свыше 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

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В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» в среду, 18 января.

Так, 10 рейсов задержали в аэропорту Домодедово, там же отменили еще два рейса. Во Внукове задержали четыре рейса и 20 отменили.

При этом в аэропорту Шереметьево отменили 12 рейсов, кроме того, задерживаются шесть рейсов, сообщает сайт сервиса.

В середине января в связи с техническим сбоем в США отменили все внутренние авиарейсы. До этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проинформировало о сбое в системе оповещения пилотов NOTAM, которая в режиме реального времени рассылает сообщения пилотам об опасности полета и ограничениях. Таким образом, почти 760 внутренних рейсов перенесли на более поздний срок, еще 90 — отменили.

В начале января Росавиация сообщила, что режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся и продолжает действовать.

В декабре 2022 года генеральный директор IATA Уильям Уолш заявил, что Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство.