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Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда

Араз Салехов
Общество
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Об этом стало известно в среду, 18 января.

Напомним, что российский лидер в этот день принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости.

До этого глава РФ в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. Путин, подойдя к памятнику, возложил к его основанию букет красных роз, перевязанных траурной лентой. Несколько минут президент стоял молча, а после этого поклонился и проследовал к автомобилю.

Также Минобороны РФ опубликовало документы о прорыве блокады Ленинграда. Так, ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, к югу от Ладожского озера, в районе Рабочего поселка № 5, батальон капитана Собакина сомкнулся с наступающим с противоположной стороны батальоном капитана Демидова. Это стало первой встречей войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда.

Житель блокадного Ленинграда, заместитель председателя Московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны Марк Уманский рассказал «Вечерней Москве», как удавалось выживать жителям осажденного города.

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