Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Английская церковь запретила венчать однополые пары

Араз Салехов
В мире
Английская церковь запретила венчать однополые пары
Фото: Unsplash

Церковь Англии запретила венчать однополые пары, предложив взамен благословлять их. Об этом пишет британская газета The Guardian.

— Благословение гражданских браков будет добровольным для духовенства, что позволит отказаться от него тем, кто выступает против этого с богословской точки зрения, — говорится в материале.

Епископы считают, что венчание ЛГБТ-пар в церкви противоречит существующему учению. Учение гласит, что брак — это союз мужчины и женщины. Как уточняется, предложение о благословении таких браков будет вынесено на рассмотрение Генерального синода в следующем месяце.

До этого российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов отверг инициативу выходить на тренировку в форме с символикой ЛГБТ. По данным агентства Associated Press, на разминке перед встречей команд спортсмены клуба вышли на лед в свитерах с символикой ЛГБТ и играли клюшками с лентами в радужной расцветке.

В конце ноября Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

Церковь Англия ЛГБТ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте