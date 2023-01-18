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В Госдуме поддержали отказ россиянина Проворова выйти на матч НХЛ в ЛГБТ-майке

Евгений Белоусов
В мире
В Госдуме поддержали отказ россиянина Проворова выйти на матч НХЛ в ЛГБТ-майке
Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала решение российского хоккеиста Ивана Проворова не участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Если бы он это сделал в России, никто бы не удивился. Даже не обсуждали бы этот поступок. В Америке это все очень сложно и, наверное, будет осуждаться. Удивительно, что он так смог сделать, — сказала парламентарий.

По мнению депутата, отказываться от подобных акций в западных странах становится все труднее. Журова призвала оценивать спортсменов по их достижениям и навыкам, а не по участию в каких-то акциях, передает «Спорт-Экспресс».

До этого стало известно, что Проворов, выступающий за клуб «Филадельфия Флайерс», отверг инициативу выходить на тренировку в форме с символикой ЛГБТ. По данным агентства AP, на разминке перед встречей команд спортсмены клуба вышли на лед в свитерах с символикой ЛГБТ и играли клюшками с лентами радужной расцветки.

В конце ноября 2022 года Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

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