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«Новая веха развития»: почему России выгоден запуск «Пакистанского потока»

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Новая веха развития»: почему России выгоден запуск «Пакистанского потока»
Фото: shutterstock

Запуск «Пакистанского потока» станет новой вехой для развития российского энергетического рынка. Это позволит расширить поставки отечественных ресурсов в Южную Азию и поспособствует созданию целой сети газопроводов в регионы, которые захотят сотрудничать с РФ в сырьевом секторе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Юрий Светов.

Большой плюс

Нынешнее название газопровода, именуемое в честь Пакистана, — это в прошлом международный транспортный коридор «Север — Юг», благодаря которому планировалось обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран, что позволило бы сократить в два и более раза расстояние перевозок, а также снизить стоимость перевозки контейнеров с разным сырьем, в том числе и из РФ, отметил политолог.

Теперь же речь идет о постройке газопровода на территории Пакистана — от порта Карачи на юге до Лахора на севере (там должны построить электростанции, работающие на СПГ) — протяженностью 1,1 тысячи километров.

— Если это удастся провернуть, то РФ останется в большом плюсе, — считает Светов. — Пакистан — очень перспективная страна с населением почти 300 миллионов человек. Важно, что это мусульманское государство, которое станет примером для других республик, которые тоже вслед за ним будут стремиться сотрудничать с РФ. Более того, выход наших ресурсов на предлагаемый рынок позволит расширить сырьевую сетку и создать мощную разветвленную газопроводную сеть в регионы, которые захотят сотрудничать с нами в энергетическом вопросе.

США будут давить

Эксперт отметил: если бы России такое сотрудничество не сулило финансового роста и экономического развития, то вряд ли официальная Москва поднимала бы вопрос о необходимости дальнейшего сотрудничества с Исламабадом.

— Далее трубопровод можно продлить в соседние с Пакистаном страны, если все сложится крайне удачно. Вопрос в другом: удастся ли в принципе реализовать данный проект? Ведь США будут максимально давить на Пакистан, который, в свою очередь, слушает все нарекания Вашингтона, поскольку американцы снабжают их оружием, — рассказал Светов.

И поскольку канал влияния есть со стороны Запада, это может помешать более тесной связи между нашими странами и реализации предлагаемого плана, считает специалист.

Однако, если в ситуацию вмешается Китай, имеющий авторитетное слово для пакистанских властей, то есть шанс, что воздействие Вашингтона ослабнет. Тогда Россия, Пакистан и Китай смогут создать свой нефтегазовый союз со всеми вытекающими экономическими бонусами и выгодами для всех сторон, заключил собеседник «ВМ».

О том, что в Москве не видят препятствий для реализации проекта газопровода «Пакистанский поток», заявил накануне глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью газете The Nation. Он сообщил, что стороны работают над созданием соответствующей дорожной карты.

Нефть Пакистан Газопроводы Россия Энергетика
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