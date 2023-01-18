«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 20 января

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

До утра пятницы, 20 января, в Москве и области продлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России в среду, 18 января.

Предупреждение действует до 11:00, а причиной этого является гололедица. Горожан также предупредили об опасности из-за сильного ветра до 15:00 19 января, отмечается на сайте Гидрометцентра.

В связи с непогодой москвичей призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать вблизи деревьев машины.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что текущая неделя в городе будет достаточно теплой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на Крещение, 19 января, ожидается приход теплых воздушных масс из Алжира, благодаря чему воздух прогреется до 5 градусов выше нуля.

В ночные часы температура опустится до значений плюс 1–3 градуса. Максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила минус 32 градуса, добавил он.