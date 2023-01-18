Автобусный маршрут № 579 вернут к прежней трассе 21 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, 9-я Чоботовская аллея Карта всех событий

Автобусы № 579 вновь будут передвигаться по прежнему маршруту с 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 18 января.

— При движении от Рассказовки вместо Боровского шоссе автобусы поедут по 9-й Чоботовской аллее к станции МЦД «Переделкино». Для проезда к станции МЦД «Солнечная» пользуйтесь № 750, 881, 950к, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что благоустройство транспортной развязки на пересечении дороги Солнцево — Бутово — Видное с Боровским шоссе подошло к концу.

Пассажиры автобусов на компенсационных маршрутах на участке между временно закрытыми станциями подземки «Автозаводская» и «Орехово» совершили свыше 6,7 миллиона поездок за период с ноября по декабрь 2022 года.

До этого стало известно, что расписание поездов на Киевском направлении изменится с 01:00 до 17:00 22 января. Таким образом, часть поездов отменят, а интервалы движения увеличат до 20 минут. Также на станции Поклонная не будут останавливаться поезда, направляющиеся в сторону Москвы.