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Подросток умер от бессонницы на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток умер от бессонницы на юго-западе Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

В квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело подростка, который болел редкой болезнью. Об этом стало известно в среду, 18 января.

Бездыханное тело обнаружили в квартире жилого дома, расположенного на Южнобутовской улице. В ходе выяснения обстоятельств врачи узнали, что 16-летний подросток страдал от редкого недуга — семейной фатальной бессонницы. По предварительным данным, именно эта болезнь стала причиной смерти молодого человека, сообщил Telegram-канал «112».

Данная болезнь очень редкая и передается исключительно по наследству. По разным подсчетам, во всем мире начитывают от 40 до 70 задокументированных случаев заболевания этим недугом. В течение развития болезни пациент обычно начинает страдать бессонницей, паническими атаками и фобиями. В дальнейшем к этим симптомам присоединяются галлюцинации, сон пропадает окончательно, что приводит к летальному исходу.

Другая редкая болезнь — синдром Марото — стала причиной смерти блогера Кинана Кэхилла. Популярный в Сети деятель скончался после проведенной операции на открытом сердце.

Район Южное Бутово Москва Смерть Подростки Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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