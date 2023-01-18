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Школу в поселении Щаповское достроили более чем на половину

Евгений Белоусов
Город
Школу в поселении Щаповское достроили более чем на половину
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Здание школы в поселении Щаповское готово уже на 54 процента. Об этом в среду, 18 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас ведутся устройство внутренних и наружных инженерных сетей, облицовка фасадов здания, отделочные работы, — сказал глава ведомства.

По словам Загрутдинова, школа рассчитана на 800 мест, 150 из которых предусмотрены для дошкольного отделения. На первом этаже будут расположены кабинеты для учеников начальных классов, IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс, а также игровая с возможностью организации спальных мест.

Кроме того, в дошкольном отделении расположатся группы со спальной зоной, многофункциональный физкультурный зал, кабинеты для развивающих занятий, помещения администрации и буфет, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

9 января здания учебного корпуса на 350 мест и детского сада на 275 воспитанников в 17-м квартале района Некрасовка в ЮВАО ввели в эксплуатацию.

Учебный корпус предназначен для старшеклассников. Так, в нем обустроены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, библиотека с медиатекой и спортзал с раздевалками и душевыми.

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги по строительству в столице за 2022 год. Он отметил, что за прошедший год в городе ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов Школы Троицкий административный округ (ТАО)
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