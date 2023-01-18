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В США рассказали про объявление Путиным независимости России от Запада

Евгений Жуков
В мире
В США рассказали про объявление Путиным независимости России от Запада
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, внеся в Госдуму законопроект о выходе из конвенций Совета Европы, объявил о независимости страны от Запада. Об этом в среду, 18 января, заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Он вышел из европейского сообщества. Он говорит, что никакого взаимодействия, которое имело место с 90-х, в том числе договоры, сотрудничество и все такое прочее, больше не будет. Россия — это суверенное государство, и ей плевать на Европу, — сказал он.

По мнению Риттера, для западных государств окончательно закрылось «окно возможностей» для заключения договоренностей с Кремлем, и теперь российская сторона будет устраивать дипломатические встречи только на своих условиях.

До этого Риттер в статье для Global Times написал, что Путин сумел противостоять давлению, которое западные страны оказывали на государство. По его мнению, НАТО использует украинцев для ведения прокси-войны с Россией, тренируя украинских солдат и снабжая их военной техникой.

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