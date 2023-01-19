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Воздушную тревогу объявили по всех регионах Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили по всех регионах Украины
Фото: Pixabay

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в четверг, 19 января, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Согласно предоставленной информации, тревога прозвучала почти одновременно во всех областях страны.

До этого сообщалось, что в городе Николаев прозвучали взрывы, после чего во всей области объявили воздушную тревогу. Власти населенного пункта пока никак не прокомментировали произошедшее.

С 10 октября прошлого года по объектам инфраструктуры Украины наносятся ракетные удары. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

15 января генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации. По его словам, ситуация настолько серьезная, что компания «Укрэнерго» значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве.

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