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Мощный взрыв прогремел в Николаеве

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Мощный взрыв прогремел в Николаеве
Фото: shutterstock

В украинском городе Николаев прозвучали взрывы. Об этом в четверг, 19 января, сообщают местные СМИ.

— В четверг, 19 января, в Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу, — говорится в сообщении.

Власти города пока никак не прокомментировали произошедшее, передает РИА Новости.

Генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации. По словам Коваленко, причина дефицита в недавних обстрелах со стороны России. Он уточнил, что ситуация настолько серьезная, что компания «Укрэнерго» значительно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в Киеве.

14 января в украинской столице прогремело две серии взрывов. Сперва они были услышаны на левом берегу Киева и в городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на взрывы, воздушная тревога на тот момент не объявлялась.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области. По информации украинских СМИ, взрывы также были слышны на территории Сумской области. В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в свою очередь объявили воздушную тревогу.

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