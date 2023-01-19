«Переведен из реанимации»: состояние режиссера Никиты Михалкова улучшилось

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Российского режиссера Никиту Михалкова перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом в четверг, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Михалков переведен из реанимации в линейное отделение. Его состояние улучшилось, — цитирует его ТАСС.

Сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появились в средствах массовой информации 5 января. Его состояние тогда оценивалось как тяжелое. Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. Он был перевезен в другое медицинское учреждение из больницы № 67.

Жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Его пресс-секретарь в свою очередь сообщила, что кинематографист был доставлен в медучреждение с гриппом.

Сам же кинематографист впервые вышел на связь 10 января и поблагодарил всех, кто беспокоился о нем в эти дни. Он также призвал доверять только проверенным источникам, если речь идет о состоянии его здоровья. 12 января российский дирижер Юрий Башмет рассказал, что Михалков пошел на поправку.