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Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы. Об этом в четверг, 19 января, сообщил сам 92-летний актер.

— Да, меня выписали, все в порядке, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Артист также выразил благодарность специалистам Елизаветинской больницы за профессионализм и чуткое отношение, передает РИА Новости.

10 января стало известно, что актер был госпитализирован с инсультом в одну из больниц Санкт-Петербурга. В декабре Краско также попал в петербургский кардиоцентр из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда специалисты диагностировали у него гипертонический криз.

В начале лета 2022 года Краско пожаловался на серьезные проблемы со зрением. По словам артиста, он все видит будто в тумане, без резкости. Из-за этого он не может читать. Актер заявил, что его недуг связан с сетчаткой и не поддается лечению. Он добавил, что в связи с заболеванием он вынужден все время носить темные очки.

Позже бывшая жена артиста Наталья Вяль в эфире программы «На грани» рассказала, что Краско уже плохо видит и с трудом ходит, а также у него часто бывают провалы в памяти.