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Собянин: Больше 50 тысяч занятий для врачей провели в кадровом центре Депздрава Москвы

Полина Долганова
Город
Собянин: Больше 50 тысяч занятий для врачей провели в кадровом центре Депздрава Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Непрерывное развитие профессиональных навыков сотрудников столичных медучреждений является одной из главных задач здравоохранения Москвы. Об этом в четверг, 19 января, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2021 году в Москве был создан уникальный Кадровый центр, который не имеет аналогов в России и Восточной Европе.

По словам мэра, в центре насчитывается свыше 40 программ дополнительного профессионального образования для повышения квалификации специалистов. Всего там провели более 50 тысяч тренингов.

— У врачей есть возможность совершенствовать практические навыки как в ходе обучения, так и благодаря бесплатным открытым тренингам, — написал Собянин на своей странице в Telegram.

Он добавил, что в центре также занимаются оценкой навыков работников сферы здравоохранения. В 2022 году ее прошли 20,5 тысяч специалистов.

До этого сообщалось, что тренинги по стрессоустойчивости в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы прошли более тысячи будущих сотрудников флагманских центров больниц.

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