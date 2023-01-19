Актеру Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора

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Американскому актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом в четверг, 19 января, сообщила окружной прокурор в американском штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс.

— Актеру и продюсеру Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году, — цитирует заявление прокурора РИА Новости.

Трагический инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу. В свою очередь оператор кинокартины Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

В феврале 2022 года актер вернулся к работе в кино впервые после случившегося.

Позже актер подал в суд на продюсеров фильма «Ржавчина». Известно, что он сделал это после того, как семья погибшей подала в суд на него.

В своем иске Болдуин отметил, что не собирается нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки. В апреле прошлого года адвокат Болдуина заявил, что актера оправдали по делу о стрельбе на съемках.