Захарова заявила о «вирусе исключительности» в США после слов Керри о спасении мира

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Соединенных Штатах появился «вирус исключительности», который передается так же, как обезьянья оспа. Таким образом она прокомментировала слова спецпредставителя американского президента по вопросам климата Джона Керри о том, что Америка спасает мир.

Дипломат привела его цитату на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Когда вы останавливаетесь и думаете об этом, довольно необычно, что мы выбираем группу людей из-за того, что коснулось нас в определенный момент жизни, тех, кто могут сидеть в комнате, собираться вместе и говорить о спасении планеты. Это словно космос, думать о «спасении планеты». Если вы расскажете это большинству людей, то они решат, что вы сумасшедший, обнимающий дерево. Но в действительности мы — именно эти люди, — заявил он.

Захарова написала в Telegram-канале, что в Штатах зафиксировано «новое заболевание — вирус исключительности» и передается оно так же, как обезьянья оспа.

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о надежде на поражение РФ в спецоперации показывают его «уродство». Об этом 18 января заявила Мария Захарова.