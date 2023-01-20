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KRKnews: Поляки потребовали покончить с украинской «оккупацией»

Юлия Курганова
В мире
KRKnews: Поляки потребовали покончить с украинской «оккупацией»
Фото: depositphotos

Пикеты граждан Украины на главной площади польского города Кракова вызвали возмущение у местных националистов. Об этом сообщило городское издание KRKnews.

Отмечается, что украинские беженцы регулярно проводят пикеты на площади перед памятником писателю Адаму Мицкевичу. Националисты из движения «16 постулатов» призвали местные власти «прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова неприятными иностранцами».

— Два раза в день, все дни недели, небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный и в то же время туристический характер этого места, — заявили польские националисты.

Они потребовали от городских властей «немедленно положить конец ситуации», которая «причиняет боль и шокирует» краковчан и гостей города.

Также недовольные поляки отметили, что украинцы используют польские флаги и одновременно выкрикивают бандеровские лозунги. По их мнению, это «оскорбление того, что свято для поляков».

Кроме того, в последнее время участники акций стали выдвигать жителям Польши политические требования. Они призывают «отдать все оружие» Украине, так как поляки «не отдают жизни», утверждают националисты.

В Польше украинские ученики подали жалобу на педагога местной школы из-за того, что она участвовала в акции против «украинизации» республики. Уточняется, что учитель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниске приняла участие в этой акции еще в октябре 2022 года.

Национализм Украина Польша беженцы
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