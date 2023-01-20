Врач пояснила, с чем можно спутать аппендицит

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Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала, с какими заболеваниями можно спутать аппендицит.

Она пояснила, что у женщин с острой болью в животе необходимо исключать разрыв кисты яичника, перекрут яичника, внематочную беременность и острое воспаление придатков матки. Гинекологическая патология обычно имеет ярко выраженный болевой синдром и резкий характер. При аппендиците боль возникает в верхней области живота (эпигастрии) и затем опускается в нижнеправые отделы, постепенно нарастая по интенсивности.

Врач добавила, что любая боль в нижней части живота — это повод для обращения к врачу. При этом желательно не принимать обезболивающие или спазмолитические препараты, так как они могут смазать клиническую картину и затруднить постановку диагноза, передает МИР 24.

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп рассказала, какие признаки указывают на развитие у человека острого воспаление аппендикса. Первые несколько часов болевые ощущения имеют разлитой характер либо локализуются в верхних отделах живота. Боль может усиливаться при покашливании и даже при незначительных движениях, передает Nation news.

До этого врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин объяснил, при какой боли нужно вызывать скорую помощь.