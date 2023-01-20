Пассажиры ЦППК в 2022 году в полтора раза чаще скачивали аудиогиды

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В прошлом году пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) скачали более 233 тысяч аудиогидов, что на 55 процентов больше результатов аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 20 января.

— Пассажиры ЦППК в 2022 году прослушали аудиогиды в поездках более 233 тысяч раз. Это на 55 процентов больше, чем годом ранее, — говорится в сообщении.

Лидером по количеству скачиваний стал аудиогид, посвященный Владимиру. В 2022 году его скачали более 48 тысяч пассажиров. Следом по популярности расположился рассказ о Туле — 26 тысяч скачиваний. Замкнул тройку лидеров аудиогид по Коломне, которым воспользовались 23 тысячи человек.

Помимо этого, за прошлый год пассажиры ЦППК оставляли в поездах около 2,5 тысячи различных предметов. Сотрудниками перевозчика были найдены довольно необычные вещи: сувенирный самовар, мольберт и даже рыцарский щит.

По итогам 2022 года пассажиропоток фирменных экспрессов Центральной пригородной пассажирской компании вырос на 15 процентов. Наибольшее количество пассажиров поезда перевезли по маршрутам Москва — Калуга, а именно 1,66 миллиона.