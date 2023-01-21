Автомобиль опрокинулся на проезжую часть 47-го километра МКАД

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Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 47-го километра МКАД, один из них опрокинулся. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Как стало известно, одна из машин перевернулась на бок в связи с аварией. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» добавили, что движение на указанном участке осуществляется по четырем полосам из пяти. Там же рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.

Похожий случай на МКАД произошел в пятницу, 20 января — в тот день на востоке столицы столкнулись пять автомобилей. Авария произошла на внешней стороне 3-го километра Московской кольцевой автодороги после развязки с Носовихинским шоссе.